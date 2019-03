Õnnetu rehvipurunemise tõttu liidrikohalt pudenenud Tänak: naine ütles mulle enne viimast katset olulise tõsiasja

"Raske on öelda, kuidas rehv katki läks, ma ei saanud sellest isegi aru. Pidurdasin aeglasesse kurvi, ehk olin liiga külje peal. Väike kokkupõrge ja rehv läks kohe katki. Mõtlesin alguses, et tegu on lühikese katsega ja jõuan lõpuni, aga sain seejärel aru, et rehv läheb liiga kiirelt tühjaks ja nii võime ka autole viga teha," rääkis Tänak WRC teleülekandele.

"Korsika on minu jaoks alati olnud raske etapp, aga meeskond on mulle väga hea auto ette valmistanud. Tegin ise ettevalmistuse osas kõik väga hästi ära ning võisin selle poolega rahule jääda. Mu naine ütles mulle enne viimast katset, et ma suurt pilti vaataksin ja moraalil punktid koju tooksin," lisas saarlane, et võideldakse mõistagi lõpuni.