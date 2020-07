"Olukorrast riigis": MM-ralli aegsete hindade kritiseerimine on kohatu

Vabakutseline ajakirjanik Reiljan tõi esile, et Tartu äärelinnas küsitakse paaritoalise korteri kolmepäevase üürimise eest 5000 eurot. "Eks see ongi absurdi tipp ja ma tahaks näha, kes nii palju maksab. Aga samas: kui üks ürituse peakorraldaja Tarmo Hõbe on kutsunud inimesi üles mõistusele, öeldes, et me peame ikka meeldima külallistele, - et see pole rahateenimise koht - see tundub ka tobe," rääkis Reiljan.

"Keegi ei saa ju tulla mulle ütlema, mis hinda ma võin küsida või muretseda riigi maine pärast. Ma arvan, et ei tasuks nüüd nii palju ka sekkuda," lisas ta.

Veebiajakirja DigiPRO vastutav toimetaja Tuul nõustus temaga: "Šveitsis ei muretse keegi selle pärast, et seal on liiga kallis. Riigi maine ei lange selle pärast, pigem ikka tõuseb. Mina vastupidi ütlen, et ettevõtjad võiks küsida nii palju, et häbi hakkab - nii palju kui makstakse selle eest. Kogu selle ürituse üks eesmärke ongi ju majandust elavdada - riik annab sinna raha, aga ka ettevõtted saavad küsida võib-olla pisut rohkem raha ja korvata sellega saamata jäänud tulud, mis on koroonakriisiga kadunud."

