Oliver Solbergil tuleb Walesi MM-ralli eel ületada iseäralik takistus

Kui näiteks soomlane Kalle Rovanperä sai juhiloa erandina 17-aastaselt ning sai seetõttu juba kaks hooaega tagasi MM-rallil osaleda, siis Solberg saab alles nüüd täisealisena võimaluse see äärmiselt vajalik dokument endale saada. Kui näiteks Eestis ja Lätis on võimalik teatud rallidel osaleda ka ilma selleta, et sõitjal oleks tingimata juhiluba, siis mujal see üldiselt nii lihtne ei ole.

"Nüüd, kui olen 18-aastane, keskendun kogu täiega enne Walesi rallit sõidueksami sooritamisele," rääkis Solberg sotsiaalmeedias. "Järgmised kaks nädalat saavad olema tihedad, aga kahtlemata lõbusad."

Walesi rallil osaleb ka Oliveri isa, 2003. aasta maailmameister Petter Solberg, kes peab seal oma lahkumisvõistluse. Mõlema mehe istumise all on samasugune auto - Volkswagen Polo R5.