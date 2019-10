"Kui te nii ütlete, siis see võib-olla nii on. Mina muidugi tean. Aga minul pole seda õigust ega volitusi öelda," kõlas Grossi napp kommentaar saatejuht Marko Reikopi küsimusele, kas väidetav leping Hyundaiga on tõsi.

Portaal Autosport kirjutas reedel, et Tänak ja Hyundai sõlmisid lepingu juba oktoobri alguses. Ükski asjaosaline pole väidet kinnitanud ega ümber lükanud. Autospordi andmetel teeb Hyundai lepingu avalikuks sellel nädalal.