Ogier`le meenutavad Tšiili kiiruskatsed rallit, mille ta on viiel korral võitnud

"Videomaterjali põhjal tundub, et need teed on väga erinevad Argentinast. Tšiili rajad on kiired ja heas korras. Mõned kohad meenutasid mulle Walesi ralli erikatseid," sõnas Ogier uue rallina võistluskalendrisse lisandunud Tšiili etapi kohta, vahendab Rallit.fi.

"Teedel näib olevat suur kiht peent liiva, mis võib esimeste startijate jaoks keeruliseks kujuneda. Eks näis, kas vihma tuleb. Kui tuleb, siis on rajad puhtamad. Loodetavasti oleme paremas hoos kui Argentinas," lisas Ogier, kes kaotab MM-sarja üldliidrile Thierry Neuville`ile 10 punktiga. Ott Tänak jääb kolmandana belglasest maha 28 silmaga.

Hooaja kuuendaks etapiks olev Tšiili ralli sõidetakse 9.-12. maini.