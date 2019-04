Ogier'i suur katsumus: järgmisena kavas olev Argentina ralli valmistab kuuekordsele maailmameistrile alati tuska

Kui Ogier on maailmameistriks kroonitud aastatel 2013.-2018., siis Argentinas on nendel aastatel võidutsenud vastavalt Sebastien Loeb, Jari-Matti Latvala, Kris Meeke, Hayden Paddon, Thierry Neuville ja Ott Tänak.

Ogier'i kohad Argentina rallidel:



2009: 7. koht

2011: 3. koht

2012: 7. koht

2013: 2. koht

2014: 2. koht

2015: 17. koht

2016: 2. koht

2017: 4. koht

2018: 4. koht

Kõige lähemalt on Ogier Argentinas esikohale olnud 2016. aastal, kui ta võidukale Hayden Paddonile alla 14,3 sekundiga.

Tänavuse Argentina ralli eel on Ogier juba rääkinud, et Citroenil tuleb teha tõsist tööd, et tippkonkurentsis püsida. Lisaks on prantslane avaldanud soovi, et meeskond võiks Argentinas kasutusele võtta talle meelepärasemad Reigeri amordid.

Käimasoleva hooaja MM-sarja üldseis enne Argentina rallit:



1. Thierry Neuville (Hyundai) 82 punkti

2. Sebastien Ogier (Citroen) 80

3. Ott Tänak (Toyota) 77

4. Elfyn Evans (M-Sport) 43

5. Kris Meeke (Toyota) 42

6. Esapekka Lappi (Citroen) 26