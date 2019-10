Kui Belgia väljaanne RTBF uuris Ogier`lt, kas neil kuuldustel on tõepõhi all, vastas prantslane: "Need kuuldused hoiavad teid töös, kuid mul pole kombeks selliseid asju kommenteerida. Seega las see spekulatsioon elab oma elu."

"Mina ei pea praegusel hetkel veel otsuseid tegema. Pärast seda halba nädalavahetust tahaksin lihtsalt pisut puhata," lisas Ogier.

36-aastase Ogier' leping Citroëniga lõppeb järgmise hooaja järel.