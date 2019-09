Ogier vihjas, et tema järgmise aasta peakonkurent ei pruugi olla Tänak

"Meie vahel ei olnud võitlust," tunnistas Ogier, et Citroeni meeskond kinkis Türgi ralli võidu talle, kuna ei lasknud Lappil temaga võidu sõita.

"Nad (Lappi ja kaardilugeja Janne Ferm - toim.) tegid suurepärase ralli. Tulevikus oleks tore temaga tõsiselt võidelda. Vahest see juhtub tulevikus ja me võitleme omavahel MM-tiitli pärast. Võib-olla juhtub see juba järgmisel aastal," lisas Ogier, vahendab Rallit.fi.

Ülejärgmisel nädalal algava Walesi ralli eel kaotab Ogier MM-sarja üldliidrile Ott Tänakule 17 punktiga. Pärast Walesi jääb sõita veel Kataloonia ja Austraalia etapp.