Ogier väldib liigseid pingeid: ma ei mõtle sellele, et see on minu viimane võimalus võita

"Muidugi ma tahaksin võita viimase tiitli kolmanda autotootja tiimis, kuid hooaja alguses ei ole see kõige tähtsam, millele mõelda," sõnas Ogier, kes on neli MM-tiitlit võitnud Volkswageniga ja kaks M-Spordi Fordiga, vahendab Rallit.fi.

"Mul on siiski meeles, et olen võitleja ja võitja. Hooaega alustades tahan alati võita,” lisas 35-aastane prantslane. "Aga ma ei mõtle sellele, et see on minu viimane võimalus võita. Mul on olnud juba uskumatu karjäär ja kõik, mida sellele lisada suudan, oleks lihtsalt suurepärane boonus."

Uue masinaga kohamise üle Ogier pead ei murra: "Oleme seda paaril viimasel aastal juba harjutanud. Iga kord olen ma uue keskkonnaga kohanenud üsna kiiresti. Muidugi loodan, et ka seekord läheb kõik sama sujuvalt."