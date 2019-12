Ogier usub, et Toyota lõikab uute sõitjate liitumisest kasu

Oma uute tiimikaaslaste kohta ütles Ogier: "Elfyni üle oli mul siiralt hea meel, kui kuulsin, et meeskond otsustas ta palgata. Ta on selle auga välja teeninud, olles pikka aega sarjas sõitnud. Mis puutub Kallet (Rovanperä), siis kõige olulisem on talle rahulikult aega anda, et ta saaks õppida. See pole probleem, sest ma pole kunagi hooaega alustanud mõttega, et mis tiimikaaslased minu heaks teha saavad. Ma pole kunagi eristaatust endale nõudnud."

