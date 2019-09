Ogier Türgi ralli eel: vajame suuri punkte või muidu oleme mängust väljas

„Olen olnud ka tunduvalt paremas positsioonis. Meie jaoks on ülioluline koguda sellelt rallil palju punkte. Vastasel korral muutuvad meie võimalused juba teoreetilisteks,“ rääkis Ogier Autospordile.

„Türgi ralli on karm ja sellistel rallidel võib juhtuda palju erinevaid asju. Juhtuda võib kõike. Vajan sel nädalavahetusel head tulemust,“ tõdes Ogier. „Kui meie ebaõnnestume ja Ott (Tänak) õnnestub, siis on meie edasistel lootustel kriips peal. Olen siin, et ralli võita ja see on ainus asi, mille peale ma praegu mõtlen.“

Neli etappi enne hooaja lõppu on Tänak MM-sarja liider 205 punktiga. Teisel kohal on Thierry Neuville 172 silmaga ja kolmas Ogier 165-ga.