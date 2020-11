Ogier tiitliheitlusest: minul pole midagi kaotada. Mäkinen: nii Evansil kui Ogier'l on meeskonna täielik toetus olemas

"Ma pole kunagi varem sellel rallil sõitnud, aga olen vaadanud videosid ning usun, et (Monza) ringrajale planeeritud kiiruskatsed pole nii kerged, kui tunduvad," rääkis kuuekordne maailmameister Ogier meeskonna pressiteate vahendusel. "Me pole pärast Monte Carlo rallit asfaldil eriti sõita saanud, seega tänavuse nädala test oli väga oluline."

"Tunnen, et mul pole midagi kaotada," lisas vanameister tiitliheitluse kohta. "Seega minul pingeid peal pole ning annan endast parima, et olla ralli jaoks nii hästi valmis kui võimalik."

"Lähen rallile vastu positiivse suhtumisega. Teame, et hea tulemus on vajalik ning oleme valmis endast parimat andma," lisas MM-sarja üldliider Evans. "Asfaldi peal on meil kilomeetreid veidi vähem olnud, aga Monte Carlos oli auto hea. Lisaks teame, et oleme selles valdkonnas tugevad."

Viimast rallit Toyota võistkonna pealikuna tegutsev Tommi Mäkinen tõdes samuti, et sõitjatel pole asfaldi peal ülemäära kogemusi. "Oleme aga valmistunud selleks nii hästi, kui saame," rääkis soomlane. "Nii Elfyni kui Sebastieni võimalused tiitlit võita on head ja neil mõlemal on meie täielik toetus olemas. Meeskondlik tiitel on jätkuvalt lahtine, seega pingutame parima võimaliku tulemuse nimel."

Monza ralli eel on Toyota peamisel konkurendil Hyundail seitse punkti enam. Sõitjate arvestuses on teatud võimalused olemas ka Hyundai ässadel Ott Tänakul ja Thierry Neuville'l. Tänak jääb Evansist maha 28 ja Neuville 24 punktiga.