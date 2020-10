Ogier tervitab Monza WRC-rallit kahe käega: see on suurepärane otsus

Monza ralli toimumine on kasulik kõikidele rallisõitjatele peale MM-sarja punktitabelit juhtiva Elfyn Evans. Tema edu on Ogier' ees 14 punkti, järgnevad Thierry Neuville ja Ott Tänak vastavalt 24 ja 28 punktilise vahega. Maksimaalselt on võimalik teenida veel 60 punkti.

"Suurepärane uudis. Meil on sel aastal väga vähe MM-etappe olnud, seega on iga lisanduv ralli hea. Pealegi on Itaalias alati tore võistelda - seal on ralli vastu suur kirg," rääkis Ogier väljaandele Autosport.

Monza ralli võistluskilometraažiks on umbes 220 km. Reedel ja pühapäeval sõidetakse teedel, mida kasutatakse ringrajavõistlusteks, laupäeval on Lombardia piirkonnas kavas ralli mõistes traditsioonilisemad asfaldikatsed.

"Ilma tavaliste katseteta oleks ralli jäänud MM-sarja jaoks liiga lahjaks, aga laupäevane plaan kõlab minu jaoks hästi. Kuigi ma ei tea absoluutselt, mida oodata," lausus Ogier.

Monza ralli peetakse 4.-6. detsembrini, enne seda on 20.-22. novembrini kavas Belgia Ypres' MM-etapp.