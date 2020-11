Ogier: tänavuste minimeistrivõistluste MM-tiitlit ei hinda ma sama kõrgelt kui eelmiseid

Ogier on autoralli maailmameistriks tulnud kuuel korral ning seda alati täisprogrammi alusel. Tänavu on aga koroonapandeemia tõttu juba tühistatud üheksa MM-rallit ning uus meister selgub vaid seitsme etapi põhjal.

Kui väljaanne Autosport uuris Ogier`lt, kas tänavune MM-tiitel on sama väärtuslik kui eelmised, vastas prantslane: "See on keeruline küsimus. Päeva lõpuks on meil kõigil olnud võrdne võimalus nendel minimeistrivõistlustel kaasa lüüa ja kes esikoha saab, on ka hooaja võitja."

"Kuidas sa teda (meistrit) nimetad? Ta on ikkagi WRC võitja," jätkas prantslane. "Aga kindlasti, kui ma olen Monza ralli järel üldvõitja, ei hinda ma seda tiitlit sama kõrgelt kui eelmiseid."

Ogier lisas, et kahetseb, et paari võistlust rohkem ei toimunud, sest siis oleks tegemist olnud juba korraliku MM-kalendriga.

Ogier kaotab viimase etapi eel liider Elfyn Evansile (mõlemad Toyota) 14 punktiga. Teoreetilised võimalused on veel ka Hyundai sõitjatel Thierry Neuville'il ja Ott Tänakul, kes jäävad Evansist maha vastavalt 24 ja 28 punktiga.

Monza ralli sõidetakse selle nädala lõpus 3.-6. detsembrini.