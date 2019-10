Ogier Tänaku püüdmisest: kui matemaatilne võimalus on olemas, siis annan tuld

Sel nädalal toimuvale Kataloonia rallile läheb Ogier vastu teadmisega, et Tänakut tuleb kindlasti edestada. Kataloonias on ta varasemalt võidutsenud kolmel korral.

„Meil on kohustus teha suurepärane ralli. Ainult niimoodi saame tiitlilootust elus hoida. Meie lootused on küll kasinad, kuid ma annan endast maksimumi. Kui matemaatiliselt on tiitlivõit veel võimalik, siis annan endast kõik,“ teatas Ogier wrc.com'ile.

MM-sarja üldseis Kataloonia ralli eel:

1. Ott Tänak (Toyota) 240 punkti

2. Sebastien Ogier (Citroen) 212

3. Thierry Neuville (Hyundai) 199

4. Andreas Mikkelsen (Hyundai) 102

5. Kris Meeke (Toyota) 98

6. Elfyn Evans (M-Sport) 90

7. Jari-Matti Latvala (Toyota) 84

8. Esapekka Lappi (Citroen) 83

9. Teemu Suninen (M-sport) 83

10. Dani Sordo (Hyundai) 72

11. Sebastien Loeb (Hyundai) 39