Ogier: Tänaku avarii näitas, et meie taktika oli õige

"Me ei saa salata, et hinges on väike pettumus, sest meie ilus võiduseeria sellel legendaarsel rallil sai läbi. Kuid 22 punkti meie esimeselt rallilt Toyota masinaga on kahtlemata paljulubav tulemus," sõnas Ogier WRC.com-ile antud usutluses.

"Siit on hea hooajaga edasi minna, kuna nii meeskonna sees kui minul rooli taga on positiivne tunne. Kuigi me peame oma esitust järgmistel rallidel pisut parandama, olime konkurentsis ja Yaris WRC näitas oma head potentsiaali," lisas prantslane optimistlikult.

"Mul puudus autost täielik ülevaade ning seetõttu ei saanud me keerulistes tingimustes suuremaid riske võtta. Mina ei ole selline sõitja, kes hakkab vägisi suruma, kui tunnet pole," selgitas ta oma ettevaatlikku taktikat Monte Carlos.

"Ei maksa unustada, et see oli meie esimene ralli Toyotaga ja mul pole piisavalt kogemusi selle masina roolis. Ja kui veel arvestada Ott Tänaku ja Martin Järveoja dramaatilist avariid, siis see vaid kinnitab minu arvamust, et pean oma tavapärase taktika juurde jääma ning usaldama oma sisetunnet," lisas Ogier.

Avaetapi järel asus liidriks 30 punkti teeninud Thierry Neuville Hyundail.

MM-sarja teine etapp sõidetakse 13.-16. veebruaril Rootsis.