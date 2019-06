Ogier: Sardiinias võib meid võitjate nimekirjast maha tõmmata

"Sardiinias esimesena startimine tähendab, et me võime end suuremal või vähemal määral võitjate nimekirjast juba maha tõmmata, sest selle ralli teepuhastusefekt on väga suur,” teatas Ogier Citroëni pressiteenistuse vahendusel.

Prantslase sõnul ei ennusta ka ilmastikutingimused neile midagi positiivset. "Tundub, et me ei saa ka ilmataadilt mingit abi, kuna ennustus ei luba eelmise aasta vihmasaju kordumist. Seega ootab meid ees väga karm nädalavahetus, kuid sõltumata tingimustest ja olukorrast lähen endast maksimumi andma," lisas varem kolmel korral (2013-2015) Sardiinias võidutsenud Ogier.

Citroëni masinale prantslasel suuri etteheiteid pole: "C3 WRC-d on oluliselt edasi arendatud ja ma tundsin end Portugalis roolis hästi. Sardiinias sõltub meie lõppkoht aga suuresti avapäeva tulemusest.”

MM-sarja juhtiv Ogier edestab seitsme etapi järel Ott Tänakut vaid kahe punktiga, Thierry Neuville kaotab kolmandana kümne silmaga.

Sardiinia ralli algab järgmisel neljapäeval.