Ogier pole rahul, et Hyundai võitis meeskondliku tiitli: pidime kolmekesi võitlema viie vastu

Meeskondliku tiitli napsas Toyota eest Hyundai, kes suutis neid viie punktiga edestada.

Kuigi Toyota suutis neljal etapil seitsmest Hyundaist edukam olla, said otsustavaks Ott Tänaku ja Craig Breeni kaksikvõit Rally Estonial ning Dani Sordo ja Thierry Neuville`i kaksikvõit Itaalias.

"Me ei ole tänavu tootjate maailmameistrid, kuid tunnen, et teatud moel me seda ikkagi oleme, sest Toyota sõitjad said kaksikvõidu. See on ikka natuke imelik, et me ei tulnud meeskondlikult meistriks, kuid see on juba teine ​​lugu," sõnas Ogier DirtFishile.

"Tunnen, et me oleks seda väärinud - võitlesime kolme sõitjaga viie vastu ja jõudsime nii lähedale," lisas prantslane.

Hyundaile tõi ilmselgelt edu kolmanda auto jagamine Sordo, Breeni ja Sébastien Loebi vahel, sest need mehed panustasid meeskonna kontosse kamba peale 81 punkti ehk 33% Hyundai üldpunktidest. Toyota kolmas sõitja Kalle Rovanperä suutis samas lisada vaid 37 silma, mis oli 15% Toyota üldpunktidest.

Hyundai meeskonna bossi Andrea Adamot see statistika ei huvita. Ta ütles DirtFishile: "Mina ei tee reegleid. Olen ​​siin, nagu ma teile juba mitu korda olen öelnud, selleks, et oma tööandja jaoks parim tulemus saavutada. Olen siin, et veenduda, et Hyundai Motorsport võidab. "