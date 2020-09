Ogier pole kindel, kas Monza ralli sobib MM-sarja

"Kui mõelda Monza ralli-show`le, siis ausalt öeldes ei tundu see päris korralik üritus WRC etapi jaoks," sõnas Ogier DirtFishile. "Kuid ma pole seal kunagi osalenud ega saa seetõttu täpselt hinnata, milline ralli see oleks."

Sama meelt on ka MM-sarja juhtiv Ogier tiimikaaslane Elfyn Evans. "Me tahame loomulikult võimalikult palju rallisid kalendrisse, kuid mõistagi peavad need olema korralikud maailmameistrivõistluste etapid, mitte ühes kohas peetavad lennuvälja rallid," ütles Evans.

Waleslane lisas, et kui Monza etapil tahetakse MM-punkte jagada, peab see olema midagi hoopis erinevat tavapärasest Monza ralli-show`st, mida on peetud vaid ringrajal.

Monza ralli, mis muidu oli tänavu planeeritud WRC promotsiooniralliks, peaks toimuma 3.-6. detsembril. See etapp peetaks kuulsal Monza autodroomil, kuid WRC etapiks tahetakse kasutusele võtta ka Pirelli testirada.

WRC-sari jätkub 8.-11. oktoobrini sõidetava Sardiinia ralliga. Hetkeseisuga järgneb sellele veel vaid üks etapp - 20.-22. novembrini peetav Ypresi ralli Belgias.