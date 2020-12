Ogier: mul on Evansist väga kahju, aga ka meil on vaja ellu jääda

Karjääri esimese WRC tiitli poole kihutanud Evans sõitis lumisel 11. katsel teelt välja ning oli sunnitud tänaseks katkestama. Võib arvata, et ta tuleb homme punktikatsele maksimumi võtma, kuid kindel selles olla ei saa.

11 kiiruskatse järel juhib rallit ja virtuaalselt ka MM-sarja punktitabelit kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier 20,4 sekundiga Dani Sordo ja 22,3 sekundiga Ott Tänaku ees.

"Esimene reaktsioon oli, et ma ise sama ei teeks. See oli uskumatu. Selles kurvis polnud midagi teha. Puhas jää. Mul on temast väga kahju. Ausalt mõtlen, mis veel ees on, meistrivõistlused pole läbi. Meil oli lõbus ja hea võitlus, aga nüüd on vaja vaid ellu jääda," ütles Ogier.

Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen oli hooldusalas löödud mees. "Hullud olud. Sõnu pole. Uus tšempion oli ainus, mida me tahtsime. Ta tuli sellega väga hästi hakkama ja tegi uskumatut sõitu. Võibolla oli natuke liiga kiire, aga raske on aru saada, mis nendes oludes õige kiirus on. Raske aeg," ütles soomlane.

Jälgi Delfi ralliblogi siit!