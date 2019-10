Ogier kritiseeris Walesis politsei tegevust: hea, et nad minuga poodiumile kaasa ei tulnud

Reedese võistluspäeva järel manitsesid kohalikud politseinikud kõiki rallimehi, et nad peaksid katsevahelistel ülesõitudel liikluseeskirjadest ikkagi kinni. Politsei sõnul said nad mitmeid kaebusi rallimeeste liiklemise osas, mis oli ka põhjus, miks nad suurendasid nädalavahetusel valvet liikluse üle.

Politseinike tööst oli selgelt häiritud Walesis kolmandana lõpetanud Ogier, kes andis ralli järel ka sellest mõista. "Hea, et nad minuga poodiumile kaasa ei tulnud," sõnas prantslane rallit.fi vahendusel.

Ogier' kaardilugeja Julien Ingrassia selgitas veidi lähemalt tagamaid. "Me kõik teame, et see ralli pole just kõige lihtsamini ligipääsetav. Politseil on ka pikad päevad, peavad töötama pikkadel teelõikudel ja tegema juhukontrolle. Eks see kõik kutsub esile erinevaid emotsioone."

Ingrassia sõnul häiris neid korraldajatepoolne sõnum. "Me saime korraldajatelt kirja, kus seisis, et "ärge tehke midagi või te lõpetate vanglas". Loomulikult kõik sõitjad nõustuvad, et liikluses tuleb teisi austada."

Politsei tööd Walesis kommenteeris ka seal võidutsenud Ott Tänak. "Nad tahtsid ühest tippsõitjast näite teha ja ta käeraududesse panna. See ei ole hea. Me kõik austasime kaasliiklejaid."