Ogier kritiseeris Citroeni ja avas tiimivahetuse tagamaid

Citroeni meeskond andis täna teada, et kuna Ogier lahkub nende ridadest, pole neil enam mõtet autoralli MM-sarjas jätkata.

"Citroen otsustas WRC-sarjast loobuda, sest Ogier' lahkumisel poleks tiimis olnud enam absoluutsesse tippu kuuluvat sõitjat," seisab Prantsuse meeskonna pressiteates.

Ogier tunnistas Autospordile, et Citroeni pressiteate sõnastus valmistas talle üllatuse. "Võib-olla pole kommunikatsioon olnud alati Citroeni tugevaim külg..." sõnas Ogier.

Lisaks polnud prantslane vaimustunud, et Citroen otsustas tema konkurente alavääristada. "Kui nad ütlevad, et teisi sõitjaid pole saadaval, siis mulle tundub, et see on minu kolleegide suhtes lugupidamatu."

Küsimusele, miks ta otsustas Citroenist lahkuda, vastas Ogier: "Üks peamisi asju, mis viis selle otsuseni, oli auto arendamise rütm ja masina kiirus, mis polnud piisav. Juba sel aastal võisime nõustuda, et auto arendamisel ei olnud piisavalt edasiminekut ja me jäime konkurentidega võrreldes ebasoodsasse olukorda. Ma arvan, et kõik, kes seda masinat juhtisid, tundsid samamoodi."

Ogier lisas, et Citroeniga liitumist ta ikkagi ei kahetse. "Olin juba tiimiga liitudes teadlik, et meil seisab ees raske väljakutse ning ma ei kartnud seda. Seetõttu ei tunne ma ka täna mingit kahetsust, et selle sammu astusin," lisas kogenud prantslane.

Autospordi andmetel tuleb järgmise nädala esmaspäeval ametlik teade, et Ogier`st saab koos Elfyn Evansi ja Kalle Rovanperäga Toyota sõitja.

Ogier ise ei tahtnud 2020. aasta kohta veel ühtegi kommentaari anda.