Ogier kiitis Tänakut: kihutasin üle maksimumi ja ikka jäin talle alla

"Andsin terve nädalavahetuse jooksul maksumumi, kuid ikkagi kaotasin igal katsel pisut. Lõpuks polnud vahe suur, kuid see oli piisav, et rivaalidele kaotada. Me ei saa sellega rahule jääda, kuid Oti (Tänak) ja Toyota ees müts maha," sõnas Ogier.

Erilist pettumust valmistas prantslasele punktikatse, kus ta kaotas Tänakule poole sekundiga. "Pingutasin lausa üle maksimumi... Riskisin kõigis võimalikes kohtades, aga ikka oli Ott meist kiirem," tunnistas Ogier.

Prantslane kaotab nüüd Tänakule juba 28 punktiga. "See pole kahe viimase ralli eel eriti hea positsioon. Aga matemaatiliselt on kõik võimalik. Jätkame võitlemist, eks siis paistab, kas meil on lootust," kommenteeris Ogier üldseisu.