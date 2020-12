Ogier kiitis Mäkineni: ta on väga kirglik ja panustas meie edusse tohutult energiat

"Ausalt öeldes oli see [meie koos oldud aeg] lühem, kui me oleksime soovinud. Ilmselgelt on tema kogemused sellel spordialal tohutud ja alati oli väga huvitav temaga jagada mõnda ideed või mõtet," rääkis Ogier DirtFishile.



"Ta on endiselt väga kirglik ja arvan, et ta pani palju energiat ka sellesse meeskonda. Ma arvan, et ta väärib selle saavutuse eest palju-palju õnnitlusi. Nad võitsid tiitli juba eelmisel aastal, sel hooajal veel ühe," jätkas prantslane ja lisas: "Sel hooajal pole me küll tootjate maailmameistrid, kuid tunnen, et teatud moel me seda ikkagi oleme, sest Toyota sõitjad said kaksikvõidu."

Septembris teatas Toyota mootorispordiosakond, et alates 2021. aasta jaanuarist hakkab Mäkineni asemel nende autorallimeeskonda juhtima Toyota Gazoo Racingu Euroopa osakond.

"Tommi, mulle oleks väga meeldinud, kui sa meiega edasi tegutseks, aga ma olen kindel, et ta tahab erinevaid asju proovida ning me jääme kuidagi ikkagi seotuks ja näeme üksteist uuesti," lisas Ogier.