Ogier' kaardilugeja pärast karmi avariid: olen järgmised kaks päeva zombi

Teelt välja sõitnud Toyota Yaris lõhkus puid ja maandus mõned meetrid enne kiviseina, kirjutab Motorsport.com. Portaal pakub, et kiviseinaga põrkudes võinuks avariil olla palju tõsisemad tagajärjed. Mõlemad mehed käisid haiglas kontrollis, kuid ühtegi vigastust neil ei tuvastatud.

"Noh, me kärpisime mitmeid puid... Vabandust... Ma ilmselt kõnnin järmised kaks päeva nagu zombi... Aga pole kahtlustki, et ma olen järgmisel nädalal Monte Carlo ralli stardis! Tänan kõiki sõnumite eest, minuga on korras," ütles Ingrassia.

Õnnetus juhtus Prantsusmaal Saint André de Rosansis. Üks pealtnägija kirjeldas DirtFishile: "Seb sõitis otse teelt välja. Hoog oli kiire ning otse vastu puud. Auto käis mõned korrad üle katuse. See oli suur, suur avarii. Nad tulid ilma probleemideta autost välja. Ma ei usu, et Seb eriti haiglasse tahtis minna. Ta tundus korras ning vaatas autot, et aru saada, mis juhtunud oli."

Ogieri avarii teiste Toyota pilootide Monte Carlo ralli ettevalmistust ei mõjutanud. Elfyn Evans testis sama autoga läinud nädalavahetusel, Kalle Rovanperä käsutuses oli masin esmaspäeval, Takamoto Katsuta test toimus juba detsembris.

Ogier jahib järgmisel nädalal Monte Carlo rallil rekordilist kaheksandat võitu.