Ogier jäi avakatsega rahule, Neuville kurtis libedust, Evans oli liiga ettevaatlik

"Asi on väga lihtne, pean võitma ja seega endast kõik andma, kuid siin hakkavad ka tingimused suurt rolli mängima ja peame olema ettevaatlikud," sõnas Ogier pärast 4,33 km pikkust avakatset.

Prantslane edestas tänasel ainsal katsel Thierry Neuville`i 0,5 ja Ott Tänakut (mõlemad Hyundai) 2 sekundiga. MM-sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota) oli neljas (+2,7).

Neuville tunnistas, et ei oskagi midagi Monza rallilt oodata. "Tegelikult me ei teagi, mida siin oodata. Tingimused on libedad ja sõitsin juba pisut välja, seega tuleb keeruline ralli. Aga kokkuvõttes olen oma sõidu ja auto käitumisega igati rahul," ütles belglane.

Evans märkis, et oli avakatsel ehk pisut liiga ettevaatlik ning peab homme rohkem riskima: "Oli okei katse. Tahtsin selle puhtalt läbida, aga mõistagi peame nädalalõpul sellest kiiremad olema."

Tänakul sujus avakatsel kõik hästi. "Ma arvan, et see katse andis aimu, mis meid ees ootab. Tegime puhta sõidu ja homme läheb kindlasti huvitavaks," ütles valitsev maailmameister, kes kaotab liider Evansile 28 punktiga.

Ralli üldseis: