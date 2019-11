Ogier Austraalia ralli eel: loodetavasti annab Tänaku ja Neuville'i järel startimine meile eelise

Üldarvestuses on kogenud prantslasel veel võimalus mööduda Thierry Neuville'st ja tõusta teiseks. Kahe mehe vahe viimase etapi eel on belglase kasuks 10 silma. MM-tiitli kindlustas juba Kataloonias Ott Tänak.

"Eesmärk on lõpetada hooaeg kõrgel noodil ja saada kirja veel üks etapivõit," rääkis Ogier pressiteate vahendusel. "Teame, et tegu on ralliga, kus esimestena startimine teeb raskeks konkurentsis olemise, kui ilmad püsivad kuivad."

"Loodetavasti asjaolu, et kaks autot (Tänak ja Neuville - K.R.) alustavad enne meid, annab meile paremad võimalused millegi korda saatmiseks ja seda just üldjärjestust silmas pidades," märkis prantslane. "Peame pingutama, et reedel võimalikult vähe aega kaotada, sest siis on meil ülejäänud nädalavahetuseks parem stardipositsioon."

Hooaja viimane etapp Austraalias sõidetakse juba järgmisel nädalal.