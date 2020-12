Norralane lubab uuel aastal kõik võistlused võita ja WRC-sarja tagasi murda

Mikkelsen kuulus hooaegadel 2014 kuni 2016 Volkswageni tiimi ning norralane saavutas kõikidel nimetatud hooaegadel aasta kokkuvõttes kolmanda koha. Lisaks jäävad selle aja sisse ka kolm MM-rallide võitu.

Hiljem on norralane kihutanud nii Citroeni kui ka Hyundai WRC-autodega, kuid sellise eduni ei ole ta enam jõudnud. Rallidelt on parimateks teised kohad 2017. aastal Saksamaalt ja 2019. aastal Argentinast. Lisaks oli ta veel kolmel korral kolmas. Hooaegade kokkuvõttes oli ta parimal juhul neljas. 2019. aastal neljandana lõpetades jäi ta esikolmikust aga kaugele.

2020. aastal osales Mikkelsen ühel MM-rallil, kui ta saavutas Škoda Fabia R5 autoga Monza rallil kokkuvõttes kuuenda koha. See on andnud norralasele indu uueks aastaks.

2021. aastal kihutab Mikkelsen jätkuvalt Škoda R5 autoga. Norralane soovib osaleda nii EM-etappidel ning ka MM-etappidel WRC2-arvestuses. „Olen järgmisel aastal pidevalt autos. See on oluline, et jõuda 2022. aastaks taas MM-sarja,“ rääkis Mikkelsen enda Youtube'i kanalil.

„Tahan järgmisel aastal kõikidel võistlustel domineerida. Tahan võita kõiki EM-sarja rallisid ning ka WRC2 võistlusi. Tahan olla kõige kiirem sõitja R5 autode arvestuses,“ lisas norralane.

Kui Mikkelsen saab toetajatelt piisavalt vahendeid, siis võib ta mõnel WRC-etapil osaleda ka M-Spordi Fordiga. 2022. aastal on WRC-sarjas ilmselt vabanemas üks koht, kuna selleks ajaks plaanib tippspordist taanduda seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier.