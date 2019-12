Norra ralliäss läheb Monte Carlo rallile vastu teadmatuses: loodetavasti saab varsti kõik selgemaks

Solberg sõitis sama masinaga ka tänavu Walesis, kus ta oma WRC-sarja debüüdi tegi.

"On väga põnev osaleda Monte Carlo etapil," rääkis 2003. aasta WRC-sarja maailmameistri Petter Solbergi poeg. "Sellel rallil on eesmärk kogemusi saada. Tean oma isa lugudest, et see on võistluskalendri üks raskemaid etappe. Kui ilm on sinu vastu, võib see kindlasti kõige keerulisem ralli olla."

Solbergi ootab jaanuaris Prantsusmaal Alpide vahel ees kahepäevane test, kus mees saab hooaja avaetapiks valmistuda. 18-aastase norralase tulevikuplaanid aga selged pole. Teda on seostatud järgmistel rallidel Škoda Fabia R5-masinaga sõitmises.

Teatavasti kuulutas Škoda hiljuti, et nad tehasemeeskonnana enam WRC-s ei jätka, kuid on nõus klientide ja eratiimide masinate eest hoolitsema ja neile vajalikku tuge pakkuma.

"Ma ei tea praegu, mis toimumas on," avaldas Oliver Solberg. "Oleme rääkimas erinevate meeskondadega ja samuti Škodaga. Loodetavasti saab kõik selgemaks ja oleme pärast Monte Carlot juba targemad."

Solberg tunnistas, et soovib kindlasti osaleda Rootsi rallil. "Kasvasin üles, vaadates oma isa meie kodu lähedal võistlemas. Loomulikult tahan sinna minna! Rootsi etapp on suur prioriteet minu jaoks. Loodan R5-masinaga võistelda WRC2 või WRC3 klassis. Tahan saada kirja nii palju etappe kui võimalik."