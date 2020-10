Norra ralliäss Andreas Mikkelsen sihib Sebastien Ogier' kohta Toyotas

Viimastel aastatel Hyundaiga koostööd teinud ja mullu kümnel rallil kaasa löönud Mikkelsen jäi tänavuseks hooajaks WRC-s lepinguta. Tänavu suvel naases Mikkelsen siiski WRC masina rooli, kuid seda Pirelli rehvide testijana. Järgmisest hooajast MM-sarja ametlikuks rehvitootjaks saav Pirelli andis norralase käsutusse Citröen C3 WRC auto. Viimati kihutas Mikkelsen sellega tänavusel Sardiinia rallil, ent seda samuti ainult testimise eesmärgil.

AUTOhebdole antud intervjuus tunnistas Mikkelsen, et ta ihkab taas kohta WRC-s, kuid selleks on tal vaja ennast MM-rallidel meeskondadele tõestada. "Kõige enam tahan seda, et 2021. aasta lõpus tundun mina parim variant Sebastien Ogier' asendamiseks (Toyotas). Selleks pean aga sõitma võimalikult paljudel rallidel," sõnas ta.

Mäletatavasti pidi Ogier juba tänavuse hooaja järel karjääri lõpetama, kuid koroonakriis pani prantslase otsust ümber kaaluma. Ehkki vanameistril veel Toyotaga uut lepingut pole, on üha tõenäolisem, et Ogier siiski ühe hooaja veel Toyotaga kaasa lööb. Toyotal on praegu uueks aastaks lepingud olemas Elfyn Evansi ja Kalle Rovanperäga.

Missuguse autoga aga Mikkelsen järgmisel aastal osadel rallidel kaasa lüüa plaanib - kas Citröen C3-ga, millega ta Pirelli rehve testib? "See on üks variant, aga ma ei tea, kas see oleks parim. Enam pole autotootjat, kes seda edasi arendaks. Kus me võrreldes teistega asuksime?" arutles Mikkelsen. "Samamoodi mõtlen ka Ford Fiestast. Viimased rallid on näidanud, et nad on teistest sammu võrra maas."

Mikkelsen loodab, et tal õnnestub uuel hooajal lüüa mõnel etapil kaasa Toyota või Hyundaiga. "Siis saan näidata, et olen jätkuvalt konkurentsivõimeline."

Norralane võidutses viimati 2016. aasta Austraalia rallil, kokku on tal kolm etapivõitu. Poodiumile on ta jõudnud 25-l korral.