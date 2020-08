Norra ralliäss Andreas Mikkelsen koostööst Hyundaiga: me ei sobinud kokku

Viimased hooajad Hyundaiga koostööd teinud ning mullu üldarvestuses neljandaks tulnud Mikkelsen tänavuseks hooajaks endale aga lepingut ei teeninud. Suvel sai norralane siiski WRC masina rooli naasta, kui temast sai sarja järgmise aasta rehvitootja Pirelli testisõitja. Mikkelsen sai enda käsutusse Citröen C3 WRC masina.

WRC-s oli ta viimati võistlustules aga mullusel Suurbritannia rallil. Kolmekordne MM-etapi võitja alustas Hyundaiga koostööd 2017. aasta lõpus, kuid Lõuna-Korea tiimis ei suutnud ta loodetud stabiilsust saavutada ning mulluse hooaja järel ta enam võistkonna plaanidesse ei mahtunud.

"Viimased kaks aastat oli mul Hyundaiga asfaldi peal raskusi. Mul oli probleeme haardumise leidmisega," vahendas portaal Rallyssimo Mikkelseni sõnu. "Citröeniga läks 2017. aastal Saksamaal aga hästi. Usun, et on päris selge, et olin 2017. aastal asfaldi peal tugev. Saksamaal Citröeniga olin liider ja lõpuks sain teise koha. 3-4 kuud hiljem juba Hyundaiga Hispaanias sõites olin aga viimane."

"See tõestab, et Hyundai ei olnud mulle ja minu sõidustiili jaoks sobiv auto. Me ei sobinud kokku," tunnistas Mikkelsen, kes loodab jätkuvalt WRC-s uut võimalust saada. "Ma ei taha alla anda, vaid soovin saada täiskohaga tagasi. Usun, et meeskondade pealikud teavad, kui tugev võin olla autos, kus tunnen end mugavalt. Olen seda varasemalt korduvalt näidanud."