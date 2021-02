Neuville'iga eduka debüüdi teinud kaardilugeja: tahame tulla maailmameistriteks

"Ma ei osanud oodata, et Thierry võiks mulle helistada ja kutsuda mind Monte Carlosse," meenutas Wydaeghe Belgia väljaande RTBF-i vahendusel. "Ta on hetkel parim Belgia sõitja, seega oli temaga koostöö tegemine unistuse täitumine."

"Ta helistas mulle neljapäeval ja ütles, et pean laupäeval reisima hakkama. Töötasin päevad ja ööd läbi, et võimalikult hästi selleks valmis olla," avaldas belglane. "Tutvusin märkmetega ning vaatasin videosid, et harjuda Thierry'i süsteemiga. Kui Monte Carlosse saabusin, toetasid mind kogu Hyundai meeskond ja Thierry. Niimoodi sain 100% oma tööle keskenduda."

Wydaeghe lisas, et neil on Neuville'iga sarnane iseloom. "Me mõlemad tahame tulla maailmameistriks. Thierry oli veetnud kümme aastat Nicolasega koos, seega vajas olukord harjumist. Pole lihtne harjuda uue häälega," tõdes ta. "Thierry aitas mind alati. Ta jäi rahulikuks, mis aitas mul areneda iga kiiruskatsega. Ta oli mu õpetaja, suur vend ja juhendaja ralli ajal. Mõistagi olime varem kohtunud, aga me polnud koos töötanud."

"Tahan tulla kaardilugejana maailmameistriks ning miks mitte juba tänavusel hooajal," oli Wydaeghe lootusrikas.

Neuville teatas Monte Carlo ralli järel, et koostöö Wydaghe'ga jätkub ka veebruari lõpus Lapimaal toimuva talverallini. "Järgmisel rallil oleme kindlasti autos koos ja loodetavasti ka kogu hooaja jooksul," ütles Neuville portaalile DirtFish.