Neuville selgitas, miks ta Soome testisõidul üle katuse lendas

"Oli väga nauditav tagasi rooli taga olla ning tunda uuesti seda erilist tunnet, mida WRC autoga sõitmine pakub. Hooaja esimesed rallid tunduvad olevat nii ammune aeg. Oli imeline uuesti adrenaliini voolamas tunda. See ei lõppenud nii, nagu me tahtsime, kuna me sõitsime pärastlõunal kurvi lõigates kivi otsa, mis lõppes rullumisega üle katuse üsna mitu korda," ütles Neuville.

Neuville'i ja tema kaardilugeja Nicolas Gilsoul jäid terveks. "Meiega on OK, aga autot oleks olnud liiga keeruline hakata parandama hakata, seega me pidime testi varem lõpetama," lisas belglane.

"Meeskond on pärast eriolukorda uuesti töölainel ning me teame, et saame millalgi lähitulevikus testimisega jätkata. Oleme nendel paaril viimasel kuul olnud tiimiga tihedas kontaktis ning teame, et kõik kibelevad juba tagasi maailmameistrivõistlustele. Oli tore uuesti seda tuhinat tunda, isegi kui me pidime planeeritust varem lõpetama."