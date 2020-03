Neuville on olukorraga rahul: olen üldarvestuses kolmas ja Hyundai meestest esimene

Neuville langes Mehhikos konkurentsist esimesel täispikal võistluspäeval, kui masinat tabasid tehnilised probleemid. Tehniliste probleemide tõttu jäi reedesel päeval raja äärde ka Dani Sordo. Neuville sõitis superrally süsteemis siiski etapi lõpuni. Ainsana suures mängus püsinud Ott Tänak tõi tiimile lõpuks teise koha punktid.

"Mehhikost koju minnes olen üldarvestuses kolmandal kohal. See on täitsa normaalne," rääkis Neuville WRC kodulehe vahendusel. "Saan tänu sellele parema stardikoha näol eelise, ehkki ma isegi ei tea, kus järgmine ralli toimub. Kahjuks tabasid meid esimesel pikal päeval tehnilised probleemid. Seda on valus aktsepteerida, aga see on osa motospordist."

"Tõime meeskonnale Mehhikost punkte, mis on väga oluline ning seetõttu me jätkasimegi," lisas Hyundai äss. "Näitasime kohati kiireimaid aegu, mis on alati tore. Püüdsin suruda nii palju kui võimalik. Hakkame kogu tiimiga kõvasti koos töötama, et Mehhikos olnud probleeme vältida ja veelgi tugevamana tagasi tulla."

Juba Mehhiko ralli ajal teatati, et järgmisena kavas olnud Argentina etapp jäetakse ära. Küsimärgid on õhus ka mai lõpus toimuva Portugali MM-etapi osas. "Olukord on veider, aga see on veider kõigile, sest keegi ei tea, mis on juhtumas. Kuid siiski, olen jätkuvalt üldarvestuses kolmas ja Hyundai meestest esimene."