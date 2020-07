Neuville on Ogier' otsusega rahul: see on WRC-sarja jaoks hea

Tänavune hooaeg pidi kuuekordse maailmameistri jaoks jääma sarjas viimaseks. Koroonaviiruse pandeemia lõi aga võistluskalendri sassi, mis pani omakorda Ogier' otsuse ümber mõtlema. Kuigi ametlikult pole Ogier ja Toyota uuele lepingule alla kirjutanud, on ralliäss ise juba tunnistanud, et plaanib ühe hooaja veel teha.

"See on kindlasti hea asi nii MM-sarja kui tema jaoks," rääkis Neuville portaalile DirtFish. "See on õige otsus jääda - sa ei taha lõpetada karjääri sellise hooaja pealt. Minu jaoks on see loogiline valik. Meil on vaja kõlavaid nimesid nagu Seb. See on WRC-sarja jaoks väga positiivne uudis."