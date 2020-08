Neuville: olen alati oma tiimikaaslastest jagu saanud ja leian ka seekord lahenduse

"Arvan, et me seame endale Otiga samad eesmärgid ning et neid saavutada, peame me autot mõne koha pealt veel parandama," rääkis Neuville DirtFish.com-ile.

"Tundub, et auto kallal on veel tööd teha ning sama olen ma ka Tänakust aru saanud, kuid me oleme saanud väga positiivset tagasisidet selle kohta, milliste autodega ta varem on sõitnud ja mida me veel peame tegema."

"Me teame, et väike vahe [Toyotadega] on sees ning tema ja mina teame, et kui me auto arendusel üheskoos tiimina töötame, oleme mõlemad võimelised võitma meistritiitli mitte ainult ühe, vaid mitu korda."

"Nii on tark tegutseda. Aga kui me hakkame MM-etappidel võitlema esikohtade pärast, läheb asi keerulisemaks. Olen olnud väga avameelne: kui ma ei ole teiste alistamiseks piisavalt kiire, pean enda kallal tööd tegema," jätkas belglane.

"Seni olen ma suutnud alati oma tiimikaaslasest jagu saada ning ma olen kindel, et leian ka seekord lahenduse. Oleme aga kindlad, et Otti on kõige raskem alistada."

Autoralli MM-sari jätkub 4.-6. septembrini peetava Rally Estoniaga. Enne seda tahab Hyundai nii Tänaku kui ka Neuville'i saata 22. ja 23. augustil Lõuna-Eesti rallile.