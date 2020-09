Neuville: oleksin rumal, kui ma veel kahte etappi kalendrisse ei tahaks

Hetkeseisuga on kalendris seitse etappi. Sel nädalavahetusel sõidetakse viies etapp Türgis, oktoobris kihutatakse Sardiinias ja novembris Neuville'i kodumaal. Kuulduste kohaselt võivad MM-sarja lülituda ka Horvaatias ja Itaalias Monza ringrajal peetavad rallid.

Neuville, kes unistab MM-tiitlist, kuid jääb liidrist Sebastien Ogier'st 37 punktiga maha, tervitaks mõlemat rallit kahe käega.

"Oleksin rumal, kui ütleksin, et ei taha veel ühte etappi," ütles Neuville portaalile DirtFish. "See suurendaks mu võimalusi võita meistritiitel tunduvalt, seega muidugi, kui kalendrit annab veel edasi arendada ja meil on uute rallide jaoks ruumi, siis loodetavasti seda ka tehakse."

Neuville, kes on Monza Rally Show'l osalenud kolm korda, tunnistas, et tal napib kõne all olevate rallide kohta detailsemat infot, kuid ta usub, et mõlemal oleks MM-sarjale midagi juurde anda.

"Monza võib juba iseenesest olla väljakutsuv etapp, aga nagu ma aru sain, võivad nad lisada mõned katsed mägedesse Milano ümbrusse ja teistesse regioonidesse, seega miks mitte? See oleks kõigi jaoks järjekordne uus ralli, kuid ma lihtsalt pean ütlema "jah"," sõnas Neuville.

"Horvaatia kohta pole mul ausalt öeldes aimugi. Kuulsin paar kuud tagasi, et nad on võimelised tegema ralli, mis sõidetakse kas ainult kruusal või ainult asfaldil. Minu eelistus oleks muidugi asfaldiralli, aga eks näis. See on promootori töö, aga mida rohkem rallisid nad suudavad korraldada, seda õnnelikum ma olen."