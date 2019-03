Neuville: mul on tunne, et me ei suuda Tänaku tempos püsida. Peame vaatama, kas teised teevad vigu

Neuville alustas ka tänast päeva kolmandatlt kohalt, kuid Tänakule on ta kõvasti aega ära andnud. Laupäeva hommikul jäi Neuville Tänakust maha 5,3 sekundiga. Kaotust Evansile oli 9,8 sekundit.

Nüüd kaotab Neuville Tänakule aga 17,2 sekundiga ning Evansile 14,9 sekundiga.

„Üldine seis on hea, kuid kaotasime liidritele aega juurde. Mul on tunne, et me ei suuda Toyotat ja Ott Tänakut püüda. Meie eesmärgiks on Elfyn Evans kinni püüda,“ teatas Neuville.

„Me ei ole praegu päris löögiulatuses. Jätkame senise rütmiga ning vaatame, kas teised teevad vigu,“ lisas Neuville.