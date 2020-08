Neuville MM-kalendrisse pürgivast etapist: see on kõige ebatraditsioonilisem asfaldiralli, mida enamus sõitjad varem näinud on

Ralliportaal DirtFishi andmetel jääb tänavuse MM-sarja viimane etapp ehk 19.-22. novembrile planeeritud Jaapani ralli väga suure tõenäosusega ära. Põhjuseks on mõistagi koroonaviiruse pandeemia.

Väidetavalt hõivab Jaapani etapi koha Belgias peetav Ypres'i asfaldiralli. Neuville hoiab pöialt, et see põnev koduralli, millel ta on kahel viimasel aastal võidutsenud, pääseks MM-kalendrisse.

"Ma pole ilmselt ainus, kes seda ootab (et Belgia ralli kalendrisse pääseks)," sõnas Neuville DirtFishile.

"Ypres on väga nõudlik asfaldiralli, ilmselt kõige ebatraditsioonilisem rallivõistlus asfaldil, mida enamus sõitjad varem näinud on. Ootan seda rallit väga," lisas Neuville. "Ma arvan, et lootused on väga kõrged, et me näeme seda etappi kalendris."

Tänavu on koroonakriisi tõttu sõidetud MMil vaid kolm etappi. Hooaeg jätkub 4. septembril algava Rally Estoniaga, millele järgnevad Türgi, Saksamaa ja Itaalia rallid.