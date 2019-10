Neuville: meil on tarvis, et Toyota ära laguneks, muidu tundub olukord keeruline

Kuigi Tänaku istumise all olev Toyota Yaris on olnud tänavusel hooajal tervikuna kiireim auto, on seda vaevanud mitmed probleemid, mis on eestlaselt punkte röövinud: Türgis ütles näiteks üles mootori aju, Argentinas elektrisüsteem, Sardiinias roolivõim.

Thierry Neuville'i sõnul tuleb neil viimase kahe etapi jooksul loota, et midagi taolist juhtub veel - vastasel juhul on võidukarikas ilmselt eestlase käes.

"Meil on vaja, et Toyota ära laguneks, muidu on olukord keeruline. See on nendega tihti juhtunud," sõnas Neuville prantslaste L'Equipe'ile.

Tänakul on võimalik juba ülejärgmisel nädalal toimuval Kataloonia rallil MM-tiitel kindlustada: selleks on tarvis, et ta saaks Ogier'st vähemalt kaks punkti rohkem ning samal ajal ei koguks Neuville eestlasest enam kui 11 punkti enam.

Ogier kardab sealjuures, et Kataloonia rallil saab talle saatuslikuks Citroeni kehv kiirus asfaldil. Kataloonias alustavad sõitjad reedel kruusal, laupäeval ja pühapäeval sõidetakse aga asfaldil. "Kui me ei suuda auto kiirust selle nädala testil parandada, ei ole meil võimalik Kataloonias võidelda," nentis Ogier. "Meil on vaja kõike, et tiitlivõitlust üleval hoida. Vaatame, mida teha suudame."

Väga pingeline on seis aga tootjate arvestuses, kus liidrikohast kinni hoidva Hyundai edu Toyota ees on vaid kaheksapunktiline.

Kataloonia ralli sõidetakse 24.-27. oktoobril.