Neuville koostööst Tänakuga: Otiga rääkides selgus, et meil on veel palju potentsiaali

Mäletatavasti liitus 32-aastane Tänak kahe hooaja vahel Hyundaiga. Varasemad kaks aastat veetis saarlane Toyota ridades Yaris WRC roolis ning omakorda sellele eelnenud hooajad sai Tänak esindada M-Spordi värve. Neuville on aga juba 2014. aastast sõitnud Hyundai i20 WRC masinaga.

"Kõik on hea ja kiirus on olemas, aga kui hakkasin Otiga rääkima, kellel on loomulikult head võrdluskohad olemas, siis oli näha, et meil on veel palju potentsiaali," avaldas belglane DirtFishi vahendusel. "Ma olen alati öelnud, et sellest on palju aega möödas, mil teise autoga sõitsin, seega on mul raske võrdlusi tuua. Toyotast tulles on Otil loomulikult hea anda tagasisidet. Meil on olnud huvitavaid vestlusi ja loodetavasti suudame tiimi sama suunas suruda."

Kas on mõni kindel osa Hyundai masinal, millele Tänakuga rohkem keskendute, et seda saaks edasi arendada? "Selge on see, et praegust autot on raskem juhtida, kui seda, millega Tänak varasemalt sõitis - see on vähem progressiivsem. Peame selle kallal tööd tegema."

"Küll ta ütleb meile!" jätkas Neuville. "Suudame sõita kiiresti, aga teatud tingimustes jääb enesekindlusest puudu, sest auto pole piisavalt stabiilne."