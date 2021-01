Neuville ja Gilsoul testisid veel teisipäeval koos Monte Carlo ralliks, kuid mõned päevad hiljem oli nende koostöö juba läbi. Neuville'i uueks kaardilugejaks on nüüd Martijn Wydaeghe. Üldise arvamuse kohaselt suutis Neuville kokku keerata korraliku käki ja ekspertide arvates on belglase hooaja edasine saatus suure küsimärgi all. Loomulikult on pahane ka Hyundai, kuna kaitsmist vajab võistkondlik MM-tiitel.