Neuville kaitses Ogier` kriitika järel Hyundai taktikat

Hyundai lasi Portugalis tiimikorralduste abil kolmel korral Sebastien Loebil ja Dani Sordol vahetult Neuville`i ees startida, et nad puhastaks belglasele teed. Ühtlasi tähendas see, et tiitlikaitsjal Sebastien Ogier'l jäi enda ees startinud teepuhastajaid vähemaks.

Neuville`i sõnul ei rikkunud meeskond ühtegi reeglit. "Me ei teinud midagi keelatut," märkis teise koha saanud belglane, kirjutab Autosport. "Üritasime lihtsalt kokku hoida ja võidelda selle eest, mis oli veel saadaval. Lõpuks saavutasime teise koha ja neli punkti punktikatselt, mis oli korralik saavutus."

"See pingutus, mis me tegime, tõi meile vajalikke lisapunkte. See on kõik, mis mul on öelda," lisas Neuville.

Ogier kritiseeris eile teravalt Hyundai meeskonna juhi Andrea Adamo otsuseid. Eriti häirisid prantslast tiimijuhi pühapäevane käitumine.

"Minuni jõudis informatsioon - mitte üheltki sõitjalt, vaid mul on oma allikad -, et selline suurepärane härramees nagu Andrea Adamo palus Sordol keset katset seisma jääda ja Kris Meeke'i ees uuesti sõitma hakata. See on tõeliselt õel. See pidi toimuma tänase päeva esimesel katsel," sõnas Ogier.

Neuville ei tahtnud Ogier` kriitikale midagi vastata. Adamo teatas Autospordile, et ka tema keeldub "selliseid alatuid süüdistusi" kommenteerimast.