Neuville ja Tänak said Türgi ralli korraldajate peale pahaseks: iga aasta sama s***

Valitsev maailmameister Ott Tänak kirjeldas DirtFish.com-ile seda kui kriitilist probleemi.

"Nägime legendi kirjutades, kui keeruline selle tolmuga juba oli - eriti kohtades, kus kruusa on vähem. Tolm kipub seal lihtsalt rippuma. See tolmuasi saab olema väga kriitiiline," ütles Tänak ralli eel.

Reede õhtul toimunud esimesed katsed näitasidki, et tolm võib pärssida kõvasti sõitjate aegu. Teise kiiruskatse finišis tõstatasid probleemi nii Tänak kui tema tiimikaaslane Thierry Neuville. "Alati sama s***. Alati räägime samadest asjadest, aga keegi ei taha kuulata. Olen väga pahane. Iga aasta on sama s***!" rääkis All Live intervjuus Neuville, kes kaotas esimesena startinud Sebastien Ogier'le 5 sekundiga.

"Tolm pakub kindlasti palju kõneainet. Teadsime, et see juhtub. Ma ei tea, mida need inimesed mõtlevad. Pettumus," nahutas Neuville'st omakorda 0,1 sekundiga aeglasemalt sõitnud Tänak FIA-t ja ralli korraldajaid.

Enne õhtust hooldust lisas Tänak intervjuualas: "Teisel katsel oli päris halb tolm, ma polnud valmis veel riski võtma. Päris pettumust valmistav. Mäletan eelmisest aastast, et ei tahtnud samuti sellepärast riskida. Midagi halba peab juhtuma, enne kui nad (FIA) meelt muudavad. Kahju. Lõhnab halvasti. Kui mina teed puhastasin, olid vahed neli minutit, kui prantslane teed puhastab, siis on kolm minutit. Aga ralli on veel ees. Surume edasi. Homme on meie stardikoht ühe koha võrra prarem kui täna. Peame sellest parima välja võtma."

Tänaku intervjuuga samal ajal teatasid korraldajad, et laupäeval on stardivahed neli minutit.