Neuville ja Loeb lähevad pärastlõunal suruma, Ogier toetub kogemustele

"Meie poolt hea hommik. Vahed on väiksed, Thierry on vaid sekundi kaugusel. Kõik on veel võimalik. Olen siiani oma ralliga väga rahul. On näha, et kõik suruvad. Üritame meiegi, aga ütleksin, et pole pidanud liigseid riske võtma. Pärastlõuna saab rehvidele raske olema, aga tavaliselt mul sellistes oludes probleeme pole," rääkis Ogier WRC All Live otseülekandes.

Viie katse järel Ogierile vaid 1,6 sekundiga kaotav Neuville kurtis alajuhitavuse üle. "Mul on auto juhitavusega probleeme, eriti karmimatel lõikudel. Loodetavasti saame pärastlõunal karmimates oludes tempot tõsta. Vahed on väiksed, aga sellel rallil võib kõike juhtuda. Loodetavasti suudame pahandustest eemale hoida ja päeva lõpuks liidriks tõusta," ütles belglane.

Kolmandat kohta hoidev Elfyn Evans (+12,3) sõnas: "Ei ole paha hommik olnud. Sain autoga hea tunde ja rütmi. Oleme natuke kahest esimesest mehest maas ja tahaksime nendega vahet vähendada. Teame, et saame mõnes üksikus kurvis kiiremini sõita, aga kokkuvõttes pole paha. Mis esikohaheitlust puudutab, siis jääme selle juurde, mis tundub hea. Teisel läbimisel saab rehvikulumine määravaks. Üritame sõita sujuvalt. Kui võitlema hakata, võib endale probleeme tekitada."

Vanameister Loeb jääb poodiumikohast maha 9,4 ja liidrist 21,7 sekundit, kuid pole samuti veel võidumõtteid maha matnud. "Oli raske hommik. Kaotasime esimesel katsel palju aega. Tegime vale rehvivaliku ja kulutasime keskmised rehvid läbi, aga pärast pidime ikka kahte ratast kaasas kandma. Pärastlõunaks peame parema valiku tegema," sõnas ta.

Küsimusele, kas Ott Tänaku katkestamine päeva esimesel katsel muutis kuidagi tema strateegiat, vastas Loeb: "Ei. See ei muutnud midagi. Sõidan jätkuvalt nii kiiresti kui võimalik. Hetkel mingit muutust pole."

Esikohaheitlusse sekkumise kohta ütles Loeb: "Raske öelda. Üritan pärastlõunal suruda. Loodetavasti leiame hea seadistuse. Surume edasi ja vaatame, kus me siis oleme."

Ralli jätkub kell 14.45 startiva kuuenda katsega. Läbitakse uuesti kõik hommikulgi kavas olnud katsed.