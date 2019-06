Neuville avalikustas, mis talle Sardiinia rallil saatuslikuks sai

"Ma polnud sellel rallil üldse konkurentsis. See polnud sugugi kerge - tundus, et mul polnud kordagi õigeid rehve ja kui sul pidamist pole, siis ei paku sõitmine mingit rõõmu," sõnas mullu Sardiinias võidutsenud Neuville WRC koduleheküljele.

Belglane lisas, et Itaalia etapi testisõiduks valiti täiesti vale aeg. "Saime testimisel kolm päeva vihma. Me testisime enne Portugali rallit ja see võis olla viga. Temperatuur polnud kaugeltki sama - umbes 12 kraadi juures ja teeolud olid hoopis erinevad," selgitas Neuville.

Ka Hyundai rallitiimi juht Andrea Adamo tunnistas, et testisõit oli kaugel ideaalsest, kuid neil polnudki muid valikuid. "Sa võid teha vigu, kui sul on alternatiivid, kui sul on valida. Meil polnud aga rallide vahel (Portugali ja Itaalia etapi vahel - toim.) võimalik testida. Kui alternatiiv puudub, siis üritad oma võimalusest võtta parima ja see on maksimum, mida teha saad."

Tegelikult pole Hyundai meeskonnal kurtmiseks suurt põhjust, sest Dani Sordo saavutas Sardiinias esikoha ja Andreas Mikkelsen oli kolmas.

Kaheksa etapi järel on MM-sarja liider Ott Tänak 150 punktiga. Sebastien Ogier kaotab eestlasele 4 ja Neuville 7 punktiga. Järgmine ralli sõidetakse augustikuu esimestel päevadel Soomes.