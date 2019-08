Neuville avaldas, mis pakub tänavusel Saksamaa rallil eriti suure väljakutse

"Eelmisel aastal me saime viimasel päeval viinamarjaistanduses sõita. See, et tänavu peetakse seal punktikatse, on kahtlemata suur väljakutse," sõnas Neuville Rallye Magazinile.

"Viinamarjaistanduses on väga raske sõita. Seal võib kurvides kergesti eksida, sest teed on väga kitsad ja nähtavus väga piiratud. Kogu aeg on kas parem- või vasakkurv ning taimed piiravad nähtavust," lisas belglane.

Enne 22. augustil algavat Saksamaa rallit juhib MM-sarja Ott Tänak (Toyota) 180 punktiga. Valitsev maailmameister Sebastien Ogier (Citroen) on teine 158 ja Neuville kolmas 155 punktiga. Pärast Saksamaa etappi jääb veel sõita neli rallit.