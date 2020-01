Neljas mees tiitliheitluses? Neuville kiitis Evansit: ta võtab kindlasti võite sel hooajal

Kahe hooaja vahel M-Spordist Jaapani meeskonda siirdunud Evans näitas juba avaetapil Monte Carlos, et on uues tiimis suurepäraselt kohanenud. Evans hoidis veel viimase võistluspäeva eel rallil liidrikohta, aga pidi lõpuks leppima Neuville'i ja tiimikaaslase Ogier' järel kolmanda kohaga.

"Tõestus on olemas. Juba eelmisel aastal Korsikal oli ta väga lähedal võidule," rääkis Neuville väljaandele Autosport. Evans läks mullu Korsika MM-etapil punktikatsele vastu liidrina, kuid purunenud rehv kukutas briti lõpuks kolmandaks.

"Tal on palju annet ja head kiirust ning ta tunneb koheselt end uues autos mugavalt. Nagu ütlesin, oleme näinud tema kiirust asfaldil, seega ei tulnud tema esitus üllatusena. Usun, et ta näitab head kiirust paljudel rallidel. Elfyn saab mõned võidud see aasta."

Avaetapi järel hoiab 30 silmaga liidrikohta Neuville, kellele järgnevad Ogier (22) ja Evans (17).