Nagu arvata oligi: Portugali ja Sardiinia rallid lükati edasi

"On ilmselge, et koroonaviiruse pandeemia, millega erinevad riigid erinevate meetoditega võitlevad, vajab rahvusvaheliste mootorispordisarjade, sealhulgas WRC kalendri täielikku ülevaatamist. Selles valguses on ka Itaalia autoliit ja Sardiinia ralli korraldajad teinud FIA-le ja WRC promootorile teatavaks, et oleme valmis leidma WRC sarja Itaalia etapile uue koha," ütles pressiteate vahendusel Itaalia autoliidu president Angelo Sticchi.

WRC kodulehe teatel lükatakse edasi ka maikuus toimuma pidanud Portugali ralli.

Möödunud reedel saatis WRC promootor laiali tabeli, milles on põhjalikult selgitatud järgmiste etappide võõrustajariikide seatud piiranguid. Selle järgi on Portugali valitsus lubanud praeguse eriolukorra üle vaadata 3.-8. aprilli vahel.

Sardiinia rallile peaks järgnema 16.-19. juulini toimuv Keenia Safari ralli, kuid ka Keenias on hetkel piirid suletud.