"Nad ütlesid, et tegid lihtsalt nalja..." Mehhiko ralli korraldajad said kätte ohtliku lolluse teinud pealtvaatajad

Mõistagi ei olnud tegu tuule või mõne muu loodusliku faktoriga, mis nullautode järel värava kinni lükkas, vaid inimjõuga. Ralli direktori Patrick Suberville'i sõnul oli tegu kahe pealtvaatajaga.

"Saime nad kätte," rääkis Suberville Motorsport.com-ile. "Niipea, kui nägime, mis oli juhtunud, teadsime, et tegu on väga kauge kohaga, kuhu väga paljud inimesed ei olnud läinud. Juhatasime helikopteri kohale ning püüdsime need kaks inimest kinni."

Suberville'i sõnul oli tegemist kahe välismaalasest pealtvaatajaga. "Nad ütlesid, et tegid lihtsalt nalja... Sellised on mõned idioodid, kellega meil tuleb tegemist teha."

Ralli peakorraldaja lisas, et tänavuse etapiga mindi mõneti lati alt läbi - esimene kiiruskatse pandi seisma ohtliku tehishüppe tõttu, laupäevane avakatse aga peatati skandaalse punase lipu tõttu, mis võis päästa Sébastien Ogier' esikoha.

"Töötame juba selle nimel, et Mehhiko ralli tagasi oma tavapäraste kõrgete standardite juurde naaseks. Vahel, kui üritus kasvab, on lihtne pisut häiritud saada ja ilmselt just see juhtus - järgmisel aastal naaseme ABC juurde."